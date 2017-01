Organisatoren Nokere Koerse verwachten sterk deelnemersveld voor 72e editie

Wortegem-Petegem - In de gebouwen van hoofdsponsor Danilith werd dinsdagavond de affiche en het vierdaagse programma van de Danilith Nokere Koerse (cat. 1.BC) voorgesteld. De wielerklassieker is op woensdag 15 maart aan zijn 72e editie toe. Men verwacht dit jaar een bijzonder sterk deelnemersveld.

“De belangstelling van de teams is groot. Sinds vorig jaar zijn we een wedstrijd buiten categorie en dat geeft toch wat meer uitstraling”, verklaart koersdirecteur Rony De Sloovere. “Het aantal teams uit de WorldTour zal nog groter zijn dan vorig jaar. Aan ons parkoers werd niet veel gesleuteld. We starten om 12u15 op de Markt van Deinze om na enkele plaatselijke ronden op Nokereberg de opvolger te kennen van Timothy Dupont.”

De organisatoren pakken uit met een opmerkelijke affiche. Een beeltenis van een koe vervangt de eerste letters in “Koerse”. “Met deze affiche willen wij het volkse karakter van onze wielerwedstrijd onderstrepen”, aldus ondervoorzitter Robrecht Bothuyne. “Het is niet omdat er dubbel zoveel VIP’s als inwoners, Nokere telt zowat 750 zielen, in het dorp aanwezig zijn tijdens onze wielerwedstrijd, dat we de essentie van het evenement gaan verloochenen. De affiche is er één met een dikke knipoog naar het volkse en landelijke Nokere. Met deze affiche trekken we ook aandacht voor wat we nog organiseren. Op vrijdag 10 maart is er een after-workmeeting, daags nadien is er onze internationale wedstrijd voor junioren en op zondag 12 maart pakken we uit met de eerste editie van Nokere Koerse voor wieltoeristen met start en aankomst in Nokere en met passages over het parkoers van onze wedstrijd.” .