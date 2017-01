Sint-Truiden maakt weg vrij voor verkoop Veiling Haspengouw

Hasselt / Sint-Truiden - De stad Sint-Truiden heeft beslist haar recht van terugkoop op de site van Veiling Haspengouw niet uit te oefenen. Dat betekent dat het veilinggebouw verkocht kan worden aan de Belgische Fruitveiling. Dat laat de stad weten in een persbericht.

Ongelukkige samenwerkingsverbanden en de Russische boycot brachten Veiling Haspengouw in ademnood. Begin september vorig jaar zag de veiling zich genoodzaakt een procedure op te starten ter bescherming tegen haar schuldeisers. Er werd zo tijd gekocht om op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing. Die is er nu, want De Belgische Fruitveiling kan de site van Veiling Haspengouw overkopen door een beslissing van de gemeenteraad.

“Het veilinggebouw van Veiling Haspengouw werd in het verleden deels aangekocht van de stad Sint-Truiden”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Nu wil Veiling Haspengouw de site verkopen, maar vooraleer de grond verkocht kon worden, moest de gemeenteraad zich uitspreken of hij haar terugkooprecht op de grond wil uitoefenen. De gemeenteraad heeft unaniem beslist in te gaan op de vraag van Veiling Haspengouw” en dat recht niet uit te oefenen.

Met de verkoop kan Veiling Haspengouw de meest dringende schulden terugbetalen en haar personeel behouden. En het stadsbestuur verankert op die manier de fruitsector in Sint-Truiden. “De Belgische Fruitveiling, die momenteel al 60 procent van het Belgische hardfruit in handen heeft, kan op deze manier haar positie versterken”, aldus Heeren. “Sint-Truiden is en blijft de hoofdstad van het fruit. De volledige Veiling Haspengouw-site blijft in één geheel samen en gaat over naar één nieuwe eigenaar. Hierdoor kan Veiling Haspengouw ook het aantal naakte ontslagen beperken.”