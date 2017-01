H&M gaat mogelijk wereldwijd winkels sluiten

De Zweedse kledinggigant Hennes & Mauritz (H&M) gaat naast de opening van nieuwe winkels wereldwijd, ook haar bestaande winkelbestand herbekijken. Daarbij worden winkelsluitingen en verhuisoperaties niet uitgesloten, zo staat in het persbericht over de jaarcijfers. Meer details zijn nog niet bekend.

H&M geeft mee dat 2016 “een uitdagend jaar was voor de retailsector in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten en China”. Ook kopen steeds meer mensen online.

De bedoeling van het herbekijken van het winkelbestand is om zeker te zijn dat het concern “een goede mix heeft aan merken, ruimte en aantal winkels in elke markt”, luidt het.

Dit jaar komen er alvast 430 winkels bij, nagenoeg evenveel als vorig jaar. Nieuwe markten worden Kazachstan, Colombia, IJsland, Vietnam en Georgië. Het concern gaat dit jaar ook twee nieuwe merken lanceren.

H&M heeft intussen ook een webwinkel, die in 35 landen actief is. Om die reden gaat de Zweedse keten bij zijn groeiverwachting ook rekening houden met de online omzet. H&M mikt op een omzetstijging van tien à vijftien procent per jaar.

In België kon H&M vorig boekjaar, dat afliep op 30 november, de omzet met 4 procent opkrikken tot 4,04 miljard Zweedse kronen (427,5 miljoen euro). De keten telt 90 winkels in ons land. Vorig jaar gingen vier Belgische winkels dicht, maar H&M opende er ook negen nieuwe. In de Antwerpse Kammenstraat lanceerden de Zweden eind vorig jaar een eerste winkel onder de merknaam Weekday.