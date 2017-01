Leerlingen PSS Voeren bezoeken vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau

's Gravenvoeren

Voeren - Op dinsdag 24 januari hebben in het kader van de lessen cultuurwetenschappen 7 leerlingen van 5 Humane Wetenschappen en hun klastitularis Stephan Stevens (PSS Voeren), samen met nog 140 andere leerlingen uit Vlaamse secundaire scholen, een bezoek gebracht aan het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Ze werden vergezeld van de minister van Defensie, Steven Vandeput.

Zij stegen 's morgens heel vroeg vanop de militaire luchthaven in Melsbroek op met een Airbus van het ministerie van Defensie, richting militaire luchthaven van Krakau. Vervolgens ging het per bus naar Auschwitz.

Hier kregen de leerlingen een rondleiding door de gebouwen waar onder andere eerst Russische krijgsgevangenen verbleven en later Joden, zigeuners, homoseksuelen en verzetsstrijders. De gigantische bakken met haar, schoenen en andere afgenomen eigendommen van gevangenen maakten op iedereen een grote indruk. Meer dan een miljoen mensen vonden de dood in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. “Het bezoek aan Auschwitz en Birkenau was een van de meest indrukwekkende uitstappen waar ik ooit aan heb deelgenomen. Toen wij Auschwitz bezochten, sneeuwde het. Iedereen moet zo'n kamp zeker eens gezien hebben, om te beseffen tot welke gruwelijke daden sommige mensen in staat zijn,” aldus een van de deelnemende leerlingen.

In de namiddag stond een bezoek aan het vernietigingskamp van Birkenau op het programma. Hier kregen de leerlingen uitleg over het lot van de gevangenen en de folteringen die velen ondergingen vóór ze in de gaskamers een afgrijselijke dood vonden. De temperatuur was -6?. Iedereen had het verschrikkelijk koud. De gedachte dat mensen in zulke weersomstandigheden met zo weinig kleding aan moesten overleven leek onwerkelijk. Er werd getoond hoe en waar de mensen met de wagons door de nazi’s van overal uit Europa nietsvermoedend naar hier werden gebracht om na aankomst te sterven in de gaskamers. De dag werd besloten met een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz-Birkenau.

Daarna ging iedereen terug naar het militair vliegveld te Krakau, waar om 18.00u het vliegtuig naar Brussel werd genomen.

Deze uitstap naar Auschwitz en Birkenau heeft een blijvende indruk achtergelaten. Vooral de bezoeken aan de gaskamers en de slaapplaatsen lieten niemand onberoerd. De gruwelen die daar hebben plaatsgevonden zijn niet te begrijpen. Het was een leerrijke dag, die de leerlingen voor altijd zal blijblijven.