Zware kraanwagen na 4 uur getakeld uit gracht

Lummen - Een zware kraanwagen uit het Waalse Feluy is dinsdagochtend in de berm in de Dikke Eikstraat in Lummen beland. De bestuurder bleef ongedeerd. Om 18 uur werd begonnen met de takelwerken en de N725 werd afgesloten voor alle verkeer. De klus zou minstens vier uur duren.

De bestuurder van de 60 ton zware kraanwagen was op zowat 2 kilometer van een werf in Lummen toen hij ’s ochtends net voorbij de brug over de snelweg in de berm belandde. Kurt Buermans is de managing director van het bedrijf Megamax dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van hijswerkzaamheden: “Om 18 uur werd de gewestweg afgesloten. Dan hebben we twee van onze kraanwagens ingezet om de takelwerken zelf uit te voeren. Dat was niet evident. Eerst moesten de twee kraanwagens opgesteld worden, dat duurde al een uur. Daarna moest gezocht worden naar het juiste evenwicht om het gekantelde gevaarte terug recht te trekken.”