Méér dan 6.800 kijkers heeft het al gehad, het filmpje dat beelden toont van de Jamaïcaan Leon Bailey die - samen met zijn voogd, de grofgebekte mister Butler, diens zoon Kyle en twee aantrekkelijke jonge dames - naar Leverkusen trekt, Racing Genk achter zich latend. Niet op een mooie manier vertrokken, maar met Butler kan dat moeilijk anders, vrezen wij.

Het filmpje geeft ons inzicht hoe het leven van een topvoetballer in mekaar steekt, op een dag dat hij van werk verandert. Bij het naderen van het stadion in Leverkusen voelt de stiefvader zich geroepen om via zijn smartphone de wereld toe te spreken. Rode zuilen, die de tribunes ondersteunen, komen in beeld. “Ik hou niet van de rode kleur van dat stadion”, geeft Butler mee. “Maar zo moest het zijn, omdat hier dichtbij een McDonalds ligt en daar hou ik ook niet van. Je kent het gevaar voor jonge voetballers.” Culinair advies uit Jamaica: hou je handen af van fastfood. En je tong ook.

Ze arriveren op de parking en een onbekende heer komt in beeld, door Butler aangesproken als ‘de beste advocaat van België.” Vervolgens verschijnt een sportieve man, type snelle jongen. Hij heeft een doos met geschenken bij. “Niet filmen!” hoor je Butler nog roepen, maar het moment wordt toch vastgelegd. Drie zakken worden uit een doos opgediept. Telkens staat er ‘Louis Vuitton’ op geschreven, een echte relikwie voor voetballers. Er waren tijden, niet eens zolang geleden, dat je een Louis Vuitton-tasje moest bezitten om geselecteerd te kunnen worden voor de Rode Duivels. De gloriejaren van keeper Logan Bailly. Leon Bailey (de namen lijken verwant) pakt zijn cadeau uit: een rugzak. “Een nieuw ontwerp”, weet onze snelle jongen. Voor wie de andere pakjes zijn, is niet duidelijk. De voogd en de vriendin, gokken wij. Iedereen blijgezind.

Van zo’n topspeler hadden wij graag een fraaier afscheid gezien. Maar mister Butler stond dat in de weg. Van vader kun je niet ruilen, van stiefvader wel. Zou daar toch eens over nadenken in de familie.