In een nieuwe aflevering van ‘Alloo bij’ op VTM volgt Luk Alloo zanger Stan Van Samang. Wie verbergt Stan Van Samang in zijn loge? Heeft hij net als ruige rockers speciale wensen als hij ergens optreedt? Klopt het dat er naakte dames in zijn loges zitten? Al die vragen leveren bovenstaand grappig fragment op.

Stan Van Samang heeft een paar heel drukke jaren achter zich. Maar als Luk Alloo hem uitnodigt op een trip down memory lane, vertelt hij hoe hij het liefst tot rust komt. “Als ik het gras af doe, geraak ik ontspannen”, bekent Stan. Even later belt Luk ergens lukraak langs de weg aan en mag Stan het gras van een wildvreemde dame afrijden.

Op het podium lijkt hij heel zelfzeker, maar voor hij aan een optreden begint, heeft hij verrassend veel last van faalangst, biecht hij op aan Luk Alloo.