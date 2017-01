Tussen al het transfernieuws door wacht KRC Genk een erg belangrijke avond. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch, staat blauw-wit dicht bij een vijfde bekerfinale. Bij een scoreloos gelijkspel mag Genk in maart opnieuw naar de Heizel. Volg de match vanaf 20.45 uur live via onze verslaggever in de Luminus Arena.