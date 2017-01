‘Familie’-acteur: “auto-ongeval door vermoeidheid”

Acteur Peter Bulckaen (51) heeft een drukke carrière. Zo druk dat hij in een bepaalde periode pas om twee uur ’s nachts thuiskwam en om vijf uur alweer moest opstaan. Helaas eiste de vermoeidheid ook zijn tol en belandde hij in een auto-ongeluk. “Ik ben echt door het oog van de naald gekropen”, zegt hij in Story.

Voor de acteur zijn er al periodes geweest waarin hij heel weinig thuis was. Zeker toen hij toneel combineerde met zijn werk voor ‘Familie’.

“In die drukke periode kwam ik om twee uur ’s nachts thuis na een theatervoorstelling en om vijf uur moest ik alweer opstaan om te gaan draaien”, zegt Peter. “Als gevolg zag ik de kinderen drie à vier dagen aan een stuk niet. Dat hoeft voor mij niet meer terug te komen, dat was te veel van het goede.”

Auto-ongeluk

Zijn vrouw maakte zich ook zorgen omdat hij telkens zulke lange afstanden moest afleggen. “Op een bepaald moment dacht ik dat hij in slaap zou vallen in zijn wagen. En dat is helaas ook eens gebeurd”, klinkt het.

“Ja, dat was nog in de tijd van Wittekerke”, aldus de acteur. “Na een lange opnamedag reed ik naar huis langs de autosnelweg, maar ik kon mijn ogen niet meer openhouden van de vermoeidheid. Ik ben toen blijkbaar van de baan geraakt. Gelukkig reed ik met een robuuste auto en heb ik enkel wat struiken geraakt. Want als er bijvoorbeeld een boom had gestaan of ik tegen de vangrails was gebotst, dan was het veel slechter afgelopen. Ik ben echt door het oog van de naald gekropen.”