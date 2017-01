Oplichter die duizenden euro’s stal van armoedevereniging geeft zich aan bij politie

De penningmeester van de vzw De Lage Drempel heeft zich aangegeven bij de politie. De man ging er met duizenden euro’s van de armoedevereniging vandoor. De betrokkene werd in het kader van het lopende onderzoek van lokale politie Mechelen-Willebroek opgesloten en ter beschikking gesteld van het parket.

Voorzitter Hedwig De Saeger, coördinator Steven Van haegenberg en ­secretaris Marina Rochtus reageerden dit weekend zwaar aangeslagen in onze krant. “Al zestien jaar draaien we elke cent twee keer om”, zegt Van haegenberg. “En dan gebeurt dit.”

De werkgever van de penningmeester had de armoedevereniging gecontacteerd omdat de Mechelaar verdwenen was. Zijn gsm en sleutels had hij thuis achtergelaten. Het bestuur van De Lage Drempel rook onraad en ging naar de bank. “Onze rekening bleek geplunderd”, zegt Marina Rochtus. “Samen met de bank meten we de schade op. We zijn sowieso tienduizenden euro’s kwijt.”

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Sinds 2013 was de man er penningmeester. Om oplichting te voorkomen, had de organisatie tal van veiligheidsmechanismen ingebouwd. “Elke overschrijving, hoe klein ook, kan alleen gebeuren met twee van de drie handtekeningen van de gemachtigden. Op papier, bij de bank, niet online”, zegt de secretaris. “Het is ook niet toegestaan geld naar een eigen ­rekening over te schrijven. Maar blijkbaar heeft hij systematisch handtekeningen en documenten vervalst.”

De vzw diende een klacht in bij de politie, waar een onderzoek geopend werd. Veel onderzoeksdaden moesten er uiteindelijk niet gesteld worden, want de man is zich zelf komen aangeven.