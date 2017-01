Haroon over nieuw seizoen ‘Temptation’: “Het wordt veel meer dan ‘flirten flirten’”

“Het wordt veel meer dan alleen flirten flirten.” Dat heeft ex-deelnemer Haroon in Story gezegd over het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’. Hij blijkt bovendien twee van de verleidsters goed te kennen...

Met twee van de verleidsters heeft Haroon nog een “relatie” gehad: Ashley van Vrouwerf (20) en Parastoo Pereira (24).

Parastoo en Ashley Foto: Vijf

“Toevallig zijn het ook nog vriendinnen van elkaar”, vertelt hij. “Ze houden allebei van aandacht. Ashley en ik praten niet meer, maar met Parastoo kom ik wel nog overeen. We hadden vier jaar geleden iets, maar we waren te jong en groeiden uit elkaar. Dat ze meedoen aan ‘Temptation Island’ laat me koud. Ik denk dat Parastoo het wel goed zal kunnen vinden met Niels van de koppels.”

Pommeline Tillière Foto: Vijf

Onthullingen

Verleidster Pommeline Tillière (22) is dan weer goed bevriend met Marvin. Volgens Haroon zou zij haar klauwen diep in één van de koppels hebben gezet. “Die man en Pommeline zijn nu samen!”, klinkt het.

En de ex-deelnemer doet nóg een onthulling. “Ik heb al opgevangen dat Roseanna van de koppels vreemd is gegaan met minstens één verleider.”