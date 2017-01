Tanja Dexters toch nog samen met Italiaanse vriend: “Waarom zou ik daar over liegen?”

Er waren vorige week hardnekkige geruchten dat het sprookje tussen Tanja Dexters (39) en haar Italiaanse vriend Ignazio Moser (24) uit was. Maar dat ontkent de ex-Miss België nu met klem in Story. “Ik zou daar toch niet over liegen?”, klinkt het.

“Wat ze de afgelopen dagen over mij en Ignazio hebben geschreven, vind ik ronduit smerig”, zegt Tanja Dexters fel. “Ik verdraag veel, maar de laatste maanden leek het wel of ik gezocht werd door sommige media. Alles wat verscheen, was negatief. Dat bezorgt mij zo veel stress dat ik wil dat het stopt. Ignazio en ik zijn helemaal niet uit elkaar! Als dat wel zo zou zijn, zou ik daar niet over liegen.”

Toch hebben de twee elkaar al een maand niet gezien. “We hebben dan ook een langeafstandsrelatie”, legt ze uit. “We horen elkaar zowat dagelijks. Vlak voor Kerst zijn we naar zijn buitenverblijf in de Dolomieten geweest, samen met zijn broer en schoonzus. Dat was heel tof!”

Maar de feestdagen bracht ze alleen door. Vooral voor haar dochter Valentina. “Ik was eerst van plan om naar Monaco te reizen, maar uiteindelijk kon de trip niet doorgaan. Valentina had mij op dat moment heel hard nodig, merkte ik. Ze was heel emotioneel omdat het haar Nieuwjaarswens was dat haar ouders weer bij elkaar zouden komen. Dat deed pijn. En dus wilde ik gewoon bij haar zijn.”