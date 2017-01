Transfer Bailey helemaal rond

Leon Bailey is na anderhalf jaar definitief weg bij KRC Genk. Geen echte verrassing want Jamaicaanse vleugelspeler bleef de voorbije dagen een paar keer weg van de training zich toe te leggen op zijn transfer en werd enkele dagen geleden al voorgesteld aan de Duitse club.

De clubs hebben nog niet bevestigd maar er bestaat wel al fotografisch bewijs dat hij een contract tot 2022 getekend heeft bij Leverkusen.

