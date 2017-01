Een record: zoveel treinen werden afgeschaft in 2016

Het aantal afgeschafte treinen is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau in minstens tien jaar. Er werden meer dan 38.000 treinen afgeschaft, of 3,1 procent van alle treinen. Dat blijkt uit berekeningen van Belga die werden bevestigd door spoornetbeheerder Infrabel. Vooral verschillende spoorstakingen hadden een grote invloed op het aantal afschaffingen.