Energiebeleid is onbehoorlijk bestuur

Federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem en de drie regionale ministers van Energie – onder wie Bart Tommelein voor de Vlaamse regering – kwamen gisteren een eerste keer samen om van gedachten te wisselen over een Energiepact. Dat moet aangeven hoe we de energietransitie naar hernieuwbare energie gaan realiseren, welke begeleidende maatregelen daarvoor nodig zijn, hoe men kan samenwerken met de buurlanden, hoe groot de strategische reserve aan gascentrales moet zijn voor wanneer de zon niet schijnt en er geen wind is en welke overheid wat moet doen en betalen.

Dat klinkt goed. Maar in feite is het om te huilen. Reeds in 2003 besliste de toenmalige regering-Verhofstadt dat alle kerncentrales dicht moeten tegen 2025. Die beslissing werd - althans voor wat betreft het finale doel - telkens opnieuw bevestigd door de opeenvolgende regeringen. Het betekent dat we nu dertien jaar lang weten dat tegen 2025 alle kerncentrales dicht moeten en dat er dus werk moet worden gemaakt van alternatieven. Geen kleine opdracht wanneer men weet dat onze zeven kerncentrales goed zijn voor bijna de helft van onze elektriciteitsproductie. Maar pas gisteren kwamen de energieministers een eerste keer bijeen om te praten over een Energiepact dat er in feite al vorig jaar had moeten zijn en nu voor eind dit jaar wordt aangekondigd. Eerlijk gezegd, dit vinden we onbehoorlijk bestuur.

Het is zelfs de vraag of er tegen eind dit jaar wel een Energiepact zal zijn. Volgens een studie door EnergyVille zal de productie van elektriciteit ons tegen 2030 immers eens zoveel kosten en zal dus ook onze elektriciteitsfactuur met zo’n 25 tot 30 procent duurder worden. Omdat we nog fors moeten investeren in hernieuwbare energie en omdat we gascentrales in reserve moeten houden. Meer concreet zal de transitie ons van nu tot 2030 jaarlijks zo’n 4,4 miljard euro meer kosten. Het kan ook voor 3,7 miljard euro per jaar indien twee kerncentrales langer openblijven.

Zullen onze ministers eind dit jaar en met de verkiezingen van 2018 en 2019 in het vooruitzicht deze beslissingen nog durven te nemen? We vrezen ervoor. Dit zou dan inhouden dat het Energiepact onderdeel wordt van de volgende regeringsonderhandelingen. Dat uitstel zal dan onvermijdelijk tot gevolg hebben dat een aantal kerncentrales langer moeten openblijven omdat heel lange procedures doorlopen moeten worden om windmolens te bouwen. We hadden het over onbehoorlijk bestuur. In feite is het een regelrechte schande. Onze ministers weten al sinds 2003 wat hen te doen staat. Maar ze blijven de problemen voor zich uitschuiven.