Acht maanden na wegverzakking is wegdek nog steeds niet hersteld

Sint-Truiden / Gingelom -

In Kerkom, Sint-Truiden, zijn ze stilaan de wanhoop nabij. Acht maanden geleden veroorzaakte een overstroming een wegverzakking op de N80, een euvel dat nog steeds niet is opgelost. Automobilisten staan er iedere dag in de file aan de tijdelijke verkeerslichten. In plaats van de weg te herstellen, voert het agentschap Wegen en Verkeer een proces tegen de aannemer. Volgens het agentschap is een studiebureau aangesteld en is een oplossing in de maak. “Vooraleer die oplossing er is, zijn we weer een paar maanden verder”, vreest de burgemeester van Gingelom.