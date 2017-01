Verdediging van wiettelers vindt gevraagde celstraffen overdreven

Hasselt / Lanaken / Maaseik - In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn maandagnamiddag de pleidooien gestart in het proces van de 29-koppige cannabisbende, van wie de twee kopstukken, een man uit Lanaken en een 45-jarige man uit Maaseik, elk 6 jaar cel en 24.000 euro boete riskeren. De 27 andere beklaagden riskeren celstraffen van 10 tot 40 maanden en een boete van 6.000 of 12.000 euro.

De substituut-procureur vroeg in totaal 706 maanden cel en een totaalbedrag aan boetes van 228.000 euro. Er werd een verbeurdverklaring van 3,7 miljoen euro gevorderd. De verdediging vond alle gevorderde celstraffen en geldsommen overdreven.

Op 5 juli 2013 werd een man in Halen zwaar afgeranseld. Hij dreigde de bende aan de galg te praten, tenzij hij 30.000 euro zwijggeld zou krijgen. In ruil kreeg hij echter een flink pak slaag van de vijftiger uit Lanaken en de 29ste beklaagde. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Diest.

Het slachtoffer was aangepakt in de woning van een beklaagde, die ook resten van een wietplantage had staan. In de woning werden bloedsporen op een trap en op twee bijlen aangetroffen. Het slachtoffer vroeg maandag 20.000 euro schadevergoeding. Na die strafexpeditie viel de naam van E.E. uit Lanaken, zodat het gerecht hem in de gaten hield. Bij de huiszoeking in Lanaken vond een speurhond van de politie in de kussens van een zetel 25.000 euro cash.

Dinsdag gaat het proces in Hasselt verder.