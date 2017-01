Vooral Vlamingen laten hun nummerplaat personaliseren

Sinds de nieuwe regels voor gepersonaliseerde nummerplaten in maart 2014 van kracht werden, blijken de nummerplaten vooral in Vlaanderen te zijn aangevraagd. Van de 12.956 gepersonaliseerde platen die sindsdien werden aangevraagd, gebeurde dat in 9.513 gevallen in het noorden van het land. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) opvroeg bij Mobiliteitsminister François Bellot (MR).

Vooral in de provincie Antwerpen werden 2.877 nummerplaten aangevraagd. Oost-Vlaanderen volgt met 1.918 gepersonaliseerde platen op de twee plaats. Ter vergelijking: in Wallonië werden ondertussen amper 2.159 gepersonaliseerde nummerplaten aangevraagd. De voorbije maanden is er een dalende trend merkbaar in het aantal aanvragen. Mogelijk speelt de verdubbeling van de retributie die intussen plaatsvond daarbij een rol.

De opbrengst van de verkoop van de gepersonaliseerde nummerplaat leverde de Directie Inschrijvingen van Voertuigen volgens Dumery reeds 15,3 miljoen euro op.