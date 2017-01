Tafeltennis:B ploeg verliest leidersplaats

Eksel

Hechtel-Eksel - Dé confrontatie van het weekend was de verplaatsing naar Dilsen voor de B ploeg met inzet het behoud van de leidersplaats. Spijtig genoeg werd het een nederlaag en staan ze nu op één punt van de nieuwe leider.

TTC SINT-TRUIDEN A – A PLOEG: 3-13

De A ploeg moest op verplaatsing naar de enige ploeg die in de heenronde punten kon afpakken (8-8). Dit keer werd het echter een overtuigende zege ondanks de spannende start. Van 0-2 ging het naar 2-2,2-4,3-5 om dan in één lijn naar de eindstand van 3-13 te gaan. Geen wedstrijdverlies was er voor Stijn Marcoen en Johan Carna terwijl Gijs Kuppens er drie won en Peter Bollen twee op vier behaalde.

TTC DILSEN C – B PLOEG: 10-6

Thuis was er nog een nipte 9-7 overwinning, maar op verplaatsing kon de B ploeg (zie foto) nooit echt een vuist maken en kwam het al vlug op achterstand. Halverwege de ontmoeting stond het al 6-2. Bij een 8-4 achterstand konden ze alleen maar hopen op nog een gelijkspel, maar dit werd bij de volgende match al teniet gedaan door het verlies van Dries Theunissen. Uiteindelijk werd het een 10-6 verlies met toch een goede prestatie van Jimmy Meuwis met een individuele drie op vier. Jorne Raymakers won twee matchen, Dries één. Stef Bollen kon geen match winnen.

TTC MORATA MOL D - C PLOEG: 10-6

Dezelfde einduitslag voor de C ploeg maar wel met een spannender verloop in de beginfase. Tot 5-3 kon er nog aangeklampt worden maar in de tweede helft van de ontmoeting werd de kloof groter. Ouderdomsdeken Thieu Beliën won knap drie van de vier matchen. Ben Van Gerven strandde op twee matchen, Jens Carna één match en Christiane Vanchaze. Door het verlies van Leopoldsburg, blijft de C ploeg knap derde met slechts één puntje achterstand.

TTC DILSEN D - D PLOEG: 15-1

De D ploeg moest eveneens op verplaatsing naar Dilsen en kwam er zoals gewoonlijk terug een veel sterkere tegenstander tegen. Toch werden er vijf van de zestien matchen beslecht in vijf sets. Daarbij was er één overwinning voor Fonny Schoofs en kon hij voor de eerredder zorgen. Ruddi Poelmans, Jos Bollen en Martyn Smeers waren de andere teamleden.

TTC LEOPOLDSBURG E – E PLOEG: 8-8

De vrijetijdsspelers Jean Kuppens en Jos Truyen moesten de E ploeg terug uit de nood helpen met hun deelname. Ward Gysbrechts en Stephanie Bollen waren de twee vaste leden. Alle vier hebben ze gezorgd voor een spannend duel. Het bleef maar gelijk opgaan van 4-4 naar 5-5,6-6 en 7-7 waardoor de laatste twee matchen de beslissing moesten uitmaken. Jos verloor in vijf sets en behaalde een knappe twee op vier maar Ward won in vijf sets en kon zo nog een gelijkspel behalen. Ward won drie matchen net als Jean. Voor Stephanie was de tegenstand toch nog net iets te sterk.