Wereldkampioen Van Aert komt terug op Twitterrel: “Ik had sommige dingen beter niet gezegd”

Wout van Aert triomfeerde vanochtend op de hoofdzetel van sponsor Crelan met zijn tweede regenboogtrui. De veldrijder sprak zich bij die gelegenheid ook uit over de pech van voornaamste concurrent Mathieu van der Poel, en kondigde aan zich te zullen verontschuldigen bij landgenoot Kevin Pauwels voor enkele uitspraken in de aanloop naar het WK.

“Twee jaar geleden had ik ook pech”

“Een wereldtitel steel je nooit, ook al heeft pech een grote rol gespeeld”, zo verklaarde Van Aert maandag. Onze landgenoot verdedigde zondag in het Luxemburgse Bieles met succes zijn wereldtitel, al kwam de tweestrijd met Mathieu van der Poel vroegtijdig tot een einde toen de Nederlander voor de vierde keer een lekke band kreeg. “Door zijn pech heb ik makkelijker voorsprong kunnen nemen. Maar daarna ben ik wel nog een halve minuut verder weggereden. Twee jaar geleden op het WK in Tabor (waar Van der Poel zegevierde, nvdr.) had ik ook tweemaal pech, dat is niet leuk”, aldus Van Aert.

Van Aert koos op aanraden van ploegleider Niels Albert voor tubes met een Michelin-profiel. In een WK vol lekke banden reed Van Aert slechts één keer lek. “Afgelopen nacht heb ik de televisie nog aangezet”, zei Van Aert. “Ik hoorde veel straffe verhalen over vijf, zes lekke banden. Eerst kon ik dat maar moeilijk geloven. Jammer dat dit het WK ontsierde, maar wij hebben wel voor de goede banden gekozen. Voor de race voelde ik dat ik met de groene tubes minder de stenen raakte. Mentaal was het voor de start al een opsteker dat wij iets hadden waar de anderen niet over hadden nagedacht.”

“Iedereen mag aan zijn fiets werken, zolang er maar geen motortje in zit”, vervolgde Niels Albert, die zijn poulain naar een tweede opeenvolgende wereldtitel zag rijden. “Als we het profiel van een oude damesfiets willen opleggen, dan kan dat. Ik heb nog verschillende profielen in de kelder liggen. Misschien komen die ooit nog van pas.”

“Had enkele zaken beter niet gezegd”

De wereldkampioen kreeg ook opnieuw vragen over de ophef rond de formulieren van de dopingcontroles. Vorige week twitterde Kevin Pauwels zijn formulier, gevolgd door Van der Poel. Van Aert deed dat niet. “Twee dagen voor het WK had ik er eigenlijk niet veel zin in, want het ging niet over de koers zelf. Ik zat toch met al die andere dingen in mijn hoofd. Ik was gefrustreerd, voelde me onrecht aangedaan. Maar zaterdag dacht ik: ‘Ik moet dit omzetten in iets positief’. Toch had ik waarschijnlijk beter enkele zaken niet gezegd. Ik zal me daarvoor verontschuldigen bij Kevin”, aldus Van Aert. Die had vrijdag tijdens de persconferentie van de Belgische selectie laten noteren: "Waarom mijn collega’s dat online gezet hebben, moet je aan hen vragen. Vraag dat maar aan Kevin, die kan het goed uitleggen.”

Pauwels werd gisteren derde op het WK, en reageerde na afloop al op het incident met Van Aert.

Knieprobleem?

In de aanloop naar het WK had Van Aert ook met knieproblemen te kampen. “Mijn knie doet wel nog pijn, deze morgen was ze stijf. Al had ik wel erger verwacht, ik heb het gevoel dat de ontsteking verbeterd is. Morgen bekijken we de wedstrijdplanning. Maar voorlopig zie ik het positief in dat ik het seizoen zal kunnen uitdoen”, zei de crosser.

