Make-upartiest toont hoe beautybloggers je bedriegen op YouTube

Beautybloggers die tutorials verspreiden via YouTube zijn bijna niet te tellen, maar volgens de Britse make-upartiest Wayne Goss (38) bedriegen velen onder hen hun kijkers zonder schroom. In een filmpje op zijn eigen kanaal, dat meer dan een half miljoen keer is bekeken, toont hij hoe ze ‘live Photoshop’ toepassen om er stralend uit te zien.

“Goeiemorgen. Het is ochtend en ik heb niets op mijn gezicht. Ik ben mezelf aan het filmen in natuurlijk daglicht”, zegt Wayne in de camera. Als hij make-up demonstreert doet hij nog een extra lampje aan, maar dan is het dan ook. De man, die beklemtoont dat hij een voorstander is van eerlijke tutorials, was een tijd geleden onder de indruk van een filmpje.

“Ik zag hoe een visagiste fond de teint aanbracht bij een model met een normale huid. Na het schminken was haar gezicht net van porselein. Ik vond het resultaat prachtig. Daarna toonde de make-upartieste het product aan de camera en gebeurde er iets met het beeld. Het gezicht van het model zag er weer normaal uit door een technisch foutje - de filter die alles gladstreek verdween. Je kon elk laagje fond de teint zien liggen en er was niets magisch aan. Wanneer het product weer uit beeld was, zat de filter er weer. Het model had precies geen poriën”, klinkt het.

Goss kocht de populaire YouTube-filter van zo’n 120 euro zelf aan en toont de impact ervan aan zijn volgers. “Dit is zo fundamenteel verkeerd. De filter wordt omschreven als ‘live Photoshop’ en geeft de indruk dat je er dankzij bepaalde producten ‘perfect’ kan uitzien. Het is puur bedrog en veel beautybloggers doen het. Voor alle duidelijkheid: fond de teint maakt je gezicht egaler, maar deze look is niet realistische en werkt complexen in de hand.”