Michael van Gerwen pakt derde titel op Masters darts

De Nederlander Michael van Gerwen heeft zondagavond in het Britse Milton Keynes voor de derde keer op rij de Masters darts (PDC/200.000 pond) gewonnen.

In de finale haalde de 27-jarige Van Gerwen het met 11-7 van de Schot Gary Anderson. Eerder versloeg hij achtereenvolgens in de kwartfinale de Oostenrijker Mensur Suljovic met 10-4 en in de halve finale de Engelsman Adrian Lewis met 11-5.

Anderson, net als Van Gerwen tweevoudig wereldkampioen, was in de kwartfinale met 10-6 te sterk voor de Nederlander Raymond van Barneveld. In de halve finale zette hij de Engelsman Phil Taylor met 11-9 aan de kant.

In de finale tussen de twee beste dartsspelers van de wereld nam Van Gerwen een verschroeiende start. Met een gemiddelde van 109.75 per drie darts nam hij met 4-1 de eerste sessie voor zijn rekening. In de tweede sessie was het niveau nog hoger. Zo kon Anderson zijn gemiddelde opkrikken naar 108 per drie darts. Van Gerwen noteerde op dat moment 113.55 per drie darts waarbij hij 86.71 procent van zijn uitworpen lukte. Anderson bleef echter op achtervolgen aangewezen. Het werd uiteindelijk een 11-7 overwinning voor ‘Mighty Mike’ Van Gerwen die een gemiddelde neerzette van 109.24 per drie darts, waarbij hij 57.89 procent van zijn uitworpen lukte. Anderson kwam uit op 103.08 en 35 procent bij het uitwerpen. Van Gerwen hield aan de zege 60.000 pond over. Voor Anderson was er 25.000 pond weggelegd.

Uitslagen The Masters, Milton Keynes:

Kwartfinales:

Phil Taylor (Eng/6)- Peter Wright (Sch/3)10-5

Gary Anderson (Sch/2)- Raymond van Barneveld (Ned/10)10-6

Adrian Lewis (Eng/4)- Robert Thornton (Sch/12)10-6

Michael van Gerwen (Ned/1)- Mensur Suljovic (Oos/8)10-4

Halve finales:

Gary Anderson (Eng/2)- Phil Taylor (Eng/6)11-9

Michael van Gerwen (Ned/1)- Adrian Lewis (Eng/4)11-5

Finale:

Michael van Gerwen (Ned/1)- Gary Anderson (Sch/2)11-7