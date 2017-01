Eén vriend op vier heeft toegang tot uw Facebookaccount

Hebt u ook uw facebookaccount al eens per ongeluk laten openstaan, waarna enkele vrienden onbeperkt toegang hadden tot uw pagina, gesprekken en foto’s? U bent niet de enige. Volgens een onderzoek van de Canadese University of British Columbia zit 24 procent van wel eens op een Facebookaccount van een vriend of kennis.

Het fenomeen, dat door de onderzoekers ‘social insider attack’ genoemd wordt, doet zich voor via een laptop die nog aanstaat of via een smartphone of tablet waar iemand de code van kent. Volgens het onderzoek, waarbij 1.308 volwassen Facebookgebruikers ondervraagd werden, is 21 procent van de ondervraagden al slachtoffer geweest van zo’n ‘social insider attack’. Een vierde gaf toe het zelf al eens gedaan te hebben. Daar zijn klaarblijkelijk vijf redenen voor: voor het plezier, uit nieuwsgierigheid, uit jaloezie, vijandigheid en nut.

De wetenschappers besluiten dat sociale media het passieve gedrag van hun gebruikers beter moet modereren. Ook een extra beveiligingscode voor de app is een optie.

Wie toegang krijgt tot iemands Facebookaccount, krijgt plots heel wat mogelijkheden. Een bloemlezing:

