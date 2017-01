De Romeo's reageren op typfout op nieuw album

Brussel -

De Romeo's waren deze ochtend al vroeg op pad om hun nieuwe cd 'Vrienden voor altijd' voor te stellen. Ze hielden ook halt in de Joe-studio bij Sven Ornelis en Anke Buckinx. Toen het trio de studio verlaten had, merkte Ornelis een typfout op op de cd. Sven Ornelis confronteerde Chris Van Tongelen daarna met die fout, maar geen van de drie Romeo's had het al opgemerkt. Toen De Romeo's later op de ochtend in onze gebouwen rondliepen, moest onze reporter wel even naar de schrijffout vragen.