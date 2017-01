Zo is het de koppels van de eerste ‘Blind Getrouwd’ vergaan

Seizoen één van Blind Getrouwd leverde met Stijn en Nuria één geslaagd huwelijk op, al komt er in 2017 wellicht nog eentje bij: Daisy wil dit jaar trouwen met de cameraman die ze bij de opnames leerde kennen.

Daisy Van Lierde (28, foto rechts) uit Deinze werd aan Geert Van Damme (foto links) gekoppeld, maar dat klikte niet. Daisy werd wel verliefd op Philippe (42), de cameraman van het programma. De twee kochten bouwgrond en zijn verloofd, zegt Daisy. “We gaan stilaan ons huwelijk plannen, want dat zou nog dit jaar plaatsvinden.” De twee hebben een productiehuis DaphMedia opgericht, dat zich richt op bedrijven en online media. “We hebben het geluk en de liefde gevonden.” Kandidaat Geert wil liever geen commentaar geven over zijn leven na Blind Getrouwd.

Naast Daisy en Geert gingen ook Inge Van Roosbroeck en Jonas Wielandt uit elkaar. Inge was niet bereikbaar voor een reactie, Jonas is nog vrijgezel. “Daar moet dit jaar ­verandering in komen. Na de scheiding heb ik een lange pauze in­gelast, maar ik sta er opnieuw voor open.”

Stijn Van Poucke en Nuria Gilizintinova zijn nog dolgelukkig. Echt gesetteld zijn ze nog niet, zegt Nuria: “De eerste zes maanden dat we getrouwd waren, zijn we vier keer verhuisd.” De twee willen kinderen, maar nemen hun tijd. “Heel ons jaar was een jaar van eerste keren. Wij kunnen ­tenminste zeggen dat we ons huwelijk ge­consumeerd hebben ­nádat we getrouwd ­waren.” (lacht)