Beluister hier het telefoongesprek waardoor Truiense Brigitte ongewild abonnee werd van een reiswebsite

Sint-Truiden - Brigitte Heusdens is één van de vele lezers uit Sint-Truiden die zonder het te willen abonnee werden van ZonnigReizen.com. Ze kreeg op een dag een telefoontje uit Nederland “met een fantastisch aanbod voor goedkope reizen”. Brigitte ging er niet op in, maar kreeg uiteindelijk toch een rekening in de bus. Volgens de reiswebsite ging ze in het telefoongesprek akkoord met alle afspraken.

“Ik gaf te kennen dat ik op dat aanbod niet wenste in te gaan, maar blijkbaar beschikken ze over al mijn gegevens”, aldus Brigitte. “De telefoniste rammelde die af, en vroeg of alles klopte. Daar kon ik alleen maar met ‘ja’ op antwoorden.”

ZonnigReizen.com bezorgde ons de opnames van het telefoongesprek. “Er staat inderdaad op dat ik ja zeg”, geeft Brigitte toe. “Dat ik ‘nee’ zeg, hebben ze eruit geknipt of niet opgenomen.”

Beluister het telefoongesprek hier:

