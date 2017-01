Zware verkeersagressie in Helchteren: vader van West-Vlaams gezin krijgt 5 messteken

Houthalen-Helchteren - Na een lichte aanrijding zaterdagavond op de Grote Baan in Helchteren is een bestuurder helemaal door het lint gegaan. Hij stak de bestuurder uit de andere wagen drie keer in de arm en twee keer in de borst. Het slachtoffer uit West-Vlaanderen is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Heusden.

Het was rond elf uur zaterdagavond dat de twee auto’s elkaar raakten. De spiegel van een auto werd afgereden. In die wagen zat een gezin uit West-Vlaanderen dat in Molenheide had verbleven. De West-Vlaming reed achter de andere auto aan om de nummerplaat te noteren. Op dat moment stopte die auto op de parking van een bar. De West-Vlaming stapte uit, in de hoop de zaak te kunnen regelen. Op dat moment greep een van de inzittenden de man vast, terwijl de andere hem neerstak. Het slachtoffer is gewond, maar niet in levensgevaar.