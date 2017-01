“Limburg lijkt soms wel het Charleroi aan de Demer”

Bij de Klaagmuur vraagt de ene jood aan de andere ‘Hoe gaat het?’ ‘Niets te klagen’, zegt de andere. Buiten onze provincie heeft men soms de indruk dat Limburgers onverbeterlijke klagers zijn. Dat is niet zo. Limburgers staan positief en blijgemoed in het leven. Helaas is er een traditie ontstaan waarbij we blijkbaar eindeloos moeten klagen om onze zaken voor mekaar te krijgen.

Daarom is het fijn als er eens goed nieuws is, en we het klagen achterwege kunnen laten. Zo is er het goede nieuws dat het station van Hasselt eindelijk een opknapbeurt krijgt. De staat van het station van onze hoofdstad was een absolute schande. Dat dit doorgedrongen is tot bij de NMBS is positief, en de beslissing verdient een aanmoedigend applausje.

Ook positief is de inhaaloperatie die cultuurminister Gatz voorzien heeft, door Limburg ruimer te honoreren bij de projectsubsidies. Daardoor kon een noodzakelijke schakel in ons cultuurlandschap zoals de Muziekodroom, gered worden. Positief, zonder meer.

En laat ons ook de domeinen erkennen waar Limburg zeker haar deel van de Vlaamse of Belgische middelen ontvangt. Zoals het in stand houden van de militaire aanwezigheid in Limburg (met een Limburgse minister en enkele actieve Limburgse burgemeesters) of de middelen die naar het Limburgse hogeschoollandschap gaan.

Allemaal positief. Laat ons daarom eens voorbij de Klaagmuur kijken en ons op dit punt afvragen wat Limburg zelf beter kan doen. Zo moeten we minder jagen op uitzonderlijke toelagen of projecten, maar er meer naar streven om een correct deel van de structurele middelen te krijgen. Geen brandblussers maar een brandwerend dak. Het lijkt soms alsof we slapen en dan verontwaardigd recht vliegen. En dan verwoed fiches en projecten gaan maken. Dat kan planmatiger.

Planmatigheid is een van de grootste uitdagingen. Behoeften en doelstellingen op een rij zetten en afspraken met de beslissingscentra afdwingen in ruil voor harde engagementen. We komen uit een traditie waarbij we het allemaal zelf moesten doen. Maar daardoor lijken we soms wel wat – excuseer de vergelijking – het Charleroi aan de Demer, waarbij alles finaal in achterkamertjes moet worden rechtgetrokken. Goedbedoeld, maar niet van deze tijd. We moeten ons fundamenteler voorbereiden en vaker op langere termijn denken.

En tenslotte hebben we politieke eensgezindheid nodig. Onze Limburgse politici moeten vaker de koppen bij mekaar steken. Op één lijn staan en stoppen om enkel voor de eigen gemeente te ijveren. Zonder schrik om voor provincialist versleten te worden. De grootste Limburgse politici waren groot voor het land én voor Limburg.