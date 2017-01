“We moeten van regelmaat, onze sterkte maken”

Na een boeiende wedstrijd kon Patro pas in de bloedstollende slotminuten de verdiende zege afdwingen. Het was kapitein Ruben Janssen, die via een vrijschop van Wielemans, naaste concurrent Hamme VV een nederlaag aansmeerde “Prima start van belangrijk drieluik”, glunderde de matchwinnaar.

Farin en Mayele stonden verrassend in de basis en na rust mocht ook El Guennouni zijn wederoptreden maken. “Selecties worden op training afgedwongen”, verklaarde Guido Brepoels na afloop zijn keuzes. “Op de wedstrijddag verzamelen we om half drie. Voor ons is dan al 80 procent van het elftal bekend. De resterende keuzes maken we na de laatste trainingssessie. In de wedstrijdvoorbereiding laten we niets aan het toeval over.”

Farin, die een half jaar buiten strijd was met een hielblessure, werd enkele uren voor de wedstrijd op de hoogte gebracht over zijn basisplaats. “Het was inderdaad een verrassing, omdat ik pas een achttal trainingen afgewerkt heb en nog geen minuut speelde”, verklaart de middenvelder. “Eindelijk, want dat Haglund syndroom (stukje bot dat tegen achillespees schuurt, nvdr.) hield me te lang van het veld. Gevolg van een fout in de revalidatie. Maar goed, het lukte tegen Hamme behoorlijk. Ik probeerde simpel te spelen en vooral duels te winnen. Belangrijker is dat we deze zespuntenmatch wonnen. Ik merk dat we nu sneller een tegentreffer verwerken.”

Dominant voetbal

Aanvoerder Ruben Janssens trad zijn ploegmaat bij. “We zetten met dominant voetbal de 0-1-achterstand verdiend om in 2-1-voorsprong. Even leken we op een gelijkspel af te stevenen. Tot aan die vrijschop van Wielemans. Ik kon de verdediger afblokken, trapte op de doelman en kreeg in de rebound via de borst de bal dan toch in doel”, aldus de matchwinnaar.

Patro toonde tegen Hamme een grote weerbaarheid, maar doet met deze zege vooral een goede zaak in het klassement. “Nu moet regelmaat onze sterkte worden. We zullen eens zien hoe we volgende week in Koksijde de verre busreis verteren”, besloot Brepoels.

SCHEIDSRECHTER: De Prins.DOELPUNTEN: 12' Mariën Y. 0-1, 36' Wielemans 1-1, 53' van Rijswijk 2-1, 60' Gomez 2-2, 91' Janssen 3-2.PATRO: Knipping, Ella Ella, Janssen, Sarkic, Aka, Wala, Farin(78' Opdekamp), Wielemans, van Rijswijk, Mayele, Cosse (74' El Guennouni).HAMME: Goossens, Vervruysse (58' Dujardin), Speltdooren, Raes, Kurtulus, De Kegel (74' Vergeylen), Dekuyper, Mariën J. en Y., Impens (89' D'Heer), Gomez.GELE KAARTEN: 4' Vercruysse, 6' Sarkic, 81' van Rijswijk.