Scheidsrechter geeft Geel zege cadeau

Minuut 94. Iedereen had zich al neergelegd bij de logische 1-1 die op het bord stond. De thuisploeg mocht nog een corner trappen. Na wat onzekerheid bleek er een strafschop uit te komen. De poppen gingen daarop stevig aan het dansen. “Ik heb niet gezien wat er gebeurd is, maar ik had wel dadelijk door dat de scheids een strafschop floot”, aldus ex-Hasselt-speler Ahmet Karadayi. “Nu, penalty is penalty. De ref fluit, dus dan is het zo. Maar eigenlijk was een gelijkspel wel logischer.”

De Hasseltse spelers en entourage waren te ontgoocheld om te reageren. Geel-coach Nicky Hayen had begrip voor de frustratie bij de bezoekers. “Dit is voor hun uiteraard heel zuur”, stelde hij. “Nu, wij hebben na de gelijkmaker nog geprobeerd om te scoren. Wij waren niet tevreden met een punt.” Dat hadden zelfs zomaar nul punten kunnen zijn, want vroeg in de tweede helft werd er ook nog een volledig terecht doelpunt van Hasselt om onbegrijpelijke reden afgekeurd. “Het mag voor ons ook wel eens meezitten. Wij hebben de nodige pech al gekend”, besloot Hayen.

SCHEIDSRECHTER: Van Emelen. ASV GEEL: Lenaerts, Christiaens (86’ Augustijnen), Haagen, Nelissen, Van den Ackerveken, Koita (83’ Van Der Heyden), Vanaken, Konneh (71’ Damblon), Robin, De Norre, Karadayi. SPORTING HASSELT: Daniels, Vandermeeren, Di Lallo, jarju (46’ Sidibe), Vandecauter, Ouedraogo, Carratta (74’ Teker), Verbeeck (83’ Schreurs), Corstejens, Rentmeister, Bilican. DOELPUNTEN: 59’ Christiaens 1-0 (pen.); 84’ Schreurs 1-1; 94’ Augustijnen 2-1 (pen.). GELE KAARTEN: Nelissen, Van den Ackerveken, Karadayi, Vandecauter, Corstjens, Rentmeister.