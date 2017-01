Coach Peter Van Houdt: “Zonder blessures winnen we”

Hades trok tegen Zwarte Leeuw verdiend een punt over de streep. De thuisploeg werd echter niet gespaard van pech in de zespuntenmatch tegen de Antwerpenaren. Keeper Dries Gijbels raakte niet fit wegens griep en tijdens de match vielen sterkhouder Hicham Gueroui en Rens Thys geblesseerd uit.

De thuisploeg was baas voor de rust, terwijl Zwarte Leeuw na rust de betere was. Hades kreeg over een hele wedstrijd wel de beste kansen. Coach Peter Van Houdt wond er geen doekjes om: “Ik ben tevreden over onze eerste helft. Veertig minuten speelden we goed. Enkel het feit dat we in die periode niet konden scoren, is spijtig. Dan spelen we in een tijdspanne van enkele minuten plots twee verdedigers kwijt. Net voor de rust. Logisch dat het na de pauze dan een moeilijk karwei werd. Zonder al die pechhadden we deze match gewonnen. Of ik tevreden ben met dit punt? Dat zal ik je volgende week na de wedstrijd in Tienen weten te zeggen. Als we daar kunnen winnen, zal dit punt zoet smaken.”

Bloed, zweet en tranen

Man in vorm bij Hades was kapitein Jochim Spitz. Enorm nuttig op het middenveld, maar hij dook in alle zones op. Symbolisch: een hand kregen we niet van Spitz omdat die nog vol bloed hing nadat hij in de slotfase een open wonde opliep bij een tackle. “(grijnzend) Ja, het was ook best een pittige match. Met een eindstand die mij gematigd tevreden stelt. Als er één ploeg had moeten winnen, was het Hades toch wel. Nu goed, we zitten als team weer in een positieve spiraal na die 4 op 6, dat is ook belangrijk”, aldus Spitz.

SCHEIDSRECHTER: Lamberigts. HADES: Goossens, Thys (38’ Wa. Claes), Gueroui (46’ Winkels), Schoofs, Frenda, Spitz, Wi. Claes, Decuypere, Bloemen, Put (89’ Bogaers), Sögütcü. ZWARTE LEEUW: Brughmans, Huygen, Schrauwen, Adriaensen (90’ M.Meynendonckx), Peeters, Cornelissen, Lauryssen (79’ Van Huffel), Wellens, R. Meynendonckx, Hofstede, Vanderheyden. GELE KAARTEN: Sögütcü, Spitz, Frenda, Schrauwen. TOESCHOUWERS: 200.