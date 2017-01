"Eén van de beste eerste helften van het seizoen"

THES staat na een oververdiende zege tegen Cappellen weer alleen op kop. Na een geweldige eerste helft ging de thuisploeg met een 2-0 voorsprong rusten dankzij Vanelkenhuysen en Bennassar, Battista zette de 3-0 eindstand op het bord. De Looienaars trekken volgend weekend met een bonus van twee punten naar achtervolger Berchem.

THES begon gretig en kwam na vijf minuten al dichtbij de 1-0 via Vanwelkenhuysen, maar hij besloot op de keeper. De verdiende voorsprong kwam er toch toen Van Tilburg een diepe bal verstuurde en Vanwelkenhuysen met een hard grondscherend schot Vandenbossche klopte: 1-0. De thuisploeg domineerde, maar kwam wel goed weg toen de verre lob van Engelen nipt naast ging. THES kreeg nog enkele mooie kansen via Stefani, Annab en Bennassar, maar het kwam pas enkele minuten voor de rust op 2-0. De bal kwam via Stefani en Annab bij Bennassar, die knap om zijn as draaide en de doelman fusilleerde. Cappellen speelde na de rust een degelijk openingsskwartier, maar dat leverde amper kansen op. Op het uur mikte Battista de 3-0 binnenkantje voet mooi in de verste hoek. Battista, Van Tilburg en Bennassar kregen kansen om de score te laten oplopen, maar scoren lukte niet meer.

Bennassar kreeg de voorkeur op Convents en speelde een sterke wedstrijd. "Als je een kans krijgt, moet je die grijpen", aldus de flankaanvaller. "We speelden een van onze beste eerste helften van het seizoen. We kunnen nu zonder druk naar Berchem. En we gaan om te winnen. Ik hoop uiteraard weer in de basis te staan, want ik heb tegen hen nog iets recht te zetten. In de heenmatch liet ik immers enkele goeie kansen onbenut."

SCHEIDSRECHTER: Gijsen.DOELPUNTEN: 11' Vanwelkenhuysen 1-0, 40' Bennassar 2-0, 60' Battista 3-0.THES: Ghijsens, Willems (78' Meynen), Van Tilburg, Kardes, Battista, Bennassar, Van Oudenhove, Moutawakil, Stefani, Annab (70' Convents), Vanwellenhuysen (80' Vandebroek).CAPPELLEN: Vandenbossche, Vandebroek, Petersen (46' Willemsen), Volant, Kempeneers, S. Kil, Engelen, Van Den Brande, Van Den Heuvel, R. Kil, Spies.GELE KAART: Van Tilburg.TOESCHOUWERS: 800