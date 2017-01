Zoutloze eerste helft in Heur gevolgd door een doldwaze tweede

Dankzij een hardbevochten overwinning tegen de buren uit Vlijtingen houdt Heur-Tongeren zijn kansen in de tweede periode gaaf. De thuisploeg leek na een uur nochtans in de touwen te hangen maar krabbelde in het laatste halfuur op karakter overeind. De gefrustreerde bezoekers moesten met rode kaarten voor Truscelli en Gielen de kelk tot op de bodem ledigen.

De zoutloze eerste helft liet in de verste verte niet vermoeden dat er na de koffie nog 45 doldwaze minuten zouden volgen. “Tijdens de rust heb ik mij serieus kwaad gemaakt want wat mijn spelers voor de pauze brachten, was beschamend”, aldus Heur-Tongeren trainer Steve Hoste. De donderpreek van de H-T-coach viel niet in dovemansoren. Amper afgetrapt brak debutant Thibaud Voets de wedstrijd open. Vlijtingen was echter niet aangeslagen en drukte de thuisploeg met haar rug tegen het doel. Tans en Boumediene zetten het bezoekend overwicht om in een voorsprong. “Na de 1-2 hadden we veel slimmer moeten zijn”, foeterde Vlijtingen-trainer Davy Heymans. “In plaats van die voorsprong te consolideren, gingen mijn spelers als gekken naar voor stormen op zoek naar een derde doelpunt.”

Hoogmoed

De hoogmoed van Vlijtingen werd afgestraft door de pijlsnelle thuisaanvaller Camara. Alvorens de 4-2 op het bord te trappen, bood hij Voets zijn tweede van de avond op een presenteerblaadje aan. “Ik stond zeker geen buitenspel”, ontkrachtte de 19-jarige Voets alle speculaties over een onterecht doelpunt”.

Tevreden

Hoste: “Uiteraard ben ik gelukkig met de drie punten maar niet met de manier waarop. Om onze plaats in het klassement te rechtvaardigen, moeten we dringend beter gaan voetballen. Desondanks blijven we in de running voor de tweede periode.”

SCHEIDSRECHTER: Cams. DOELPUNTEN: 48’ Voets 1-0, 59’ Tans 1-1, 61’ Boumediene 1-2, 67’ Demarteau 2-2, 76’ Voets 3-2, 92’ Camara 4-2. HEUR-TONGEREN: Govoni, Kellens, Wagemans, Vanderhoven, Paulus, Strusi (71’ Dupain), Hoste, Vanheeswyck, Demarteau (87’ Duric), Voets (82’ Weckx), Camara. VLIJTINGEN: Bollen, Winkens, S. Reynders, Gielen, Zejnilovic, Tans, Neven (87’ Morganti), Boumediene (73’ J. Reynders), Goffin, Truscelli, Nijs. GELE KAARTEN: Paulus, Demarteau, Vanheeswyck, Neven, Truscelli. RODE KAARTEN: 77’ Truscelli (2x geel), 80’ Gielen.