“Dit is geen kampioenenploeg”

Termien heeft niet zonder slag of stoot een moeilijke klip genomen. De leider leek tegen het gehavende Jeuk na een dominante eerste helft en een 0-2-voorsprong nochtans op een makkelijke zege af te stevenen, maar na de herneming veranderde het spelbeeld totaal. Uiteindelijk moest Termien nog alle zeilen bijzetten om een nipte 1-2 over de streep te trekken.

Termien domineerde van bij de start en Jeuk kwam aanvallend in het stuk niet voor. Voorn tikte een mooi dropschot van Baur op de lat in de rebound simpel binnen en even voorbij het halfuur verhoogde de bedrijvige Palaia, die drie Jeukse verdedigers te snel af was, opnieuw via de lat - van een lat-relatie gesproken! - tot 0-2.

Alain Peetermans greep in. De Jeukse coach wisselde tijdens de rust verdedigende middenvelder Vollon voor Eloyan en posteerde Weeghmans op de tien. Het wedstrijdbeeld veranderde totaal, want Jeuk nam de match in handen. “Ik pak onze zwakke eerste helft voor mijn rekening”, sloeg Peetermans achteraf een eerlijk mea culpa. “Het systeem zat niet goed, ik had beter na een half uur al ingegrepen. Na de 0-1 denk je dat het zich misschien nog herstelt en de 0-2 viel kort voor de rust. Het leek me beter tijdens de pauze bij te sturen.”

Jeuk ging meteen op zoek naar een beter resultaat en Pellegriti moest zijn doelman bijspringen toen Carlens de aansluitingstreffer leek aan te tekenen. Even later kwam die er toch. Weeghmans dwong een corner af en Goessens draaide hem - voor de zoveelste keer - rechtstreeks binnen: 1-2. Baur miste aan de overkant een riante kans om de thuisploeg mentaal te kraken en zo bleef het spannend tot de laatste seconde. Termien moest massaal verdedigen. Toch hadden Weeghmans en Carlens nog gelijk kunnen maken, maar als de val nabij was stond doelman Bruno er. Peetermans: “Als je ziet wat wij in de tweede helft gebracht hebben, hadden wij minstens nog moeten gelijkmaken. Voor mij was er buitenspel bij onze eerste tegentreffer, maar ik heb meer moeite met de tweede want Palaia stond tussen drie man van ons. Totaal geen dekking. Termien heeft na de rust niet veel meer gedaan dan ballen weg gekeild. Misschien was dat ook onze verdienste. Dit is geen kampioenenploeg.”

Tomas Daumantas bekloeg zich vooral over de leiding. “Na de rust hebben wij tegen veertien man gespeeld”, oordeelde de coach van Termien. “Ik ben sprakeloos. Jeunen heeft zijn neus over. Altijd maar ellebogen. Als ref moet je dan ingrijpen. De inbreng van Schoonbroodt bij een 0-2 voorsprong? Nee, dit was niet tactisch. Jeunen kon nog moeilijk ademen en had veel hoofdpijn. Zodoende heb ik Voorn wat terug moeten trekken. Een klein en slecht bespeelbaar veld, ik ben blij dat we hier de drie punten veroverd hebben.