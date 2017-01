Schitterende remonte en verdiende zege voor Tongeren

Deze derby tussen Hasselt en Tongeren komt niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs. De overwinning van de Zuid-Limburgers is dan weer verrassend te noemen zeker als men de bedenking maakt dat de hoofdstedelingen een voorsprong van zeven goals uit handen gaven.

De thuisploeg begon gretig. Spelverdeler Robyns dirigeerde, leverde een aantal assists af en scoorde zelf drie doelpunten. Het leverde Initia al na zeven minuten een 6-0-voorsprong op en bij een 10-3 stand vijf minuten later leek Tongeren een vogel voor de kat. Voor de Hasselaren het sein om over te schakelen op slaapmodus. Coach Tomanovic wisselde bijna zijn ganse basisploeg. Hasselt leverde aan kwaliteit in, Tongeren rook bloed en met nog drie minuten op de klok in de eerste helft waren de rollen plots omgekeerd, 11-12. Köhlen (op strafworp) en Robyns stuurden hun ploeg alsnog met een 13-12-voorsprong richting kleedkamer. Maar in de tweede helft was bij Initia het vet helemaal van de soep. De bezoekers hielden er achterin een schitterende organisatie op na, konden rekenen op een uitstekende Schenk in doel en voorin deden De Beule en Meijer wat van hen verwacht werd, scoren. Het overwicht vertaalde zich in een maximale kloof van vier doelpunten en op de 23-26-zege viel uiteindelijk niets aan te merken.

“Deze overwinning levert ons opnieuw de leidersplaats op en we doen met het oog op de play-offs met de Belgische titel als inzet een uitstekende zaak”, geeft Jeroen De Beule meteen aan. “Maar nog belangrijker is de mentale boost die we krijgen.”

Voorzitter Bruno Willems van Hasselt was ?not amused? met de nederlaag. “Zeker niet met de manier waarop. We laten in de eerste tien minuten geen spaander heel van Tongeren en dan al die wissels. Waarom? Iets waarover we het vanavond op training nog met de coach zullen hebben.”

Hasselt: Roelants 2, Köhlen 4, Robyns 8, Buciuman 2, Bogaerts 2, Van Der Goten 1, Haesevoets 1, Adams 2, Van Criekinge 1.Tongeren: De Beule 9, Meijer 9, Glesner 2, Devisch 4, Strauven 1, Bolaers 1.