Klaartje Kennes wint haar eerste mastercross

Steven Heemskerk en Sigrid Vanden Bempt schreven zaterdag bij de seniors de 61ste editie van de Parkloop in Sint-Truiden op hun naam. Bij de masters kreeg Willy Peter zekerheid over de LCC-eindzege en boekte Klaartje Kennes haar eerste veldloopzege sinds ze vorige zomer na zes jaar afwezigheid weer met competitie aanknoopte.

Klaartje Kennes nam in het verlichte Speelhof de maat van Suzy Tijskens en Isabelle Sluijsmans, die een mindere dag voor lief moest nemen. “Na de veldloop van Genk eind november ben ik ziek geworden. Daarna had ik een ferme dip. Ik dacht in de kerstvakantie weer hard te kunnen trainen. Maar ik zat toen compleet op mijn tandvlees”, blikte Klaartje Kennes terug. “Ik beperkte me een tijd tot duurlopen. Sinds twee weken draait het weer veel beter.” Bij de seniors stond er opnieuw geen maat op Sigrid Vanden Bempt. Na Petra De Saedeleer finishte Dorien Peeters knap derde. “Eindelijk komt het goed gevoel op training er ook in de wedstrijd uit”, straalde Peeters. “Het kortere intervalwerk heeft gerendeerd.” Paulien Uyttebroek was op het parkparcours in haar sas en won met ruime voorsprong op Antse Meylaers de wedstrijd bij de juniores. De atlete van Tienen werpt zich daarmee op als topfavoriete voor de Vlaams-Brabantse veldlooptitel.

Mannen

Eén week voor de Limburgse titelstrijd in Lanaken was het eindelijk bingo voor superveteraan Steven Heemskerk. Concurrent voor de eindzege bij de seniors Yenthe Monnens voerde één ronde lang de forcing, maar Heemskerk sloop dit keer meteen mee en nam al in de tweede ronde het commando over. “Hij liet me in de eerste ronde niet aan de leiding komen. Maar ik voelde al snel dat hij het tempo niet zou kunnen aanhouden. In de laatste ronde was het werken om mijn eigen tempo vast te houden. Mijn goede prestatie vorige week in Hannuit gaf me een boost. Uitsluitsel over de LCC-eindzege zal er pas in de laatste manche in Lommel komen”, aldus Heemskerk. “Ik ben echt wel tevreden”, reageerde Monnens, die Gerd Devos in de strijd voor de tweede stek wist af te houden. “Ik zit nog altijd in de examens en blijf in de running voor de eindzege. Complimenten ook aan organisator TACT. Zo’n avondveldloop doorbreekt de routine van de andere LCC-manches en dat vind ik aangenaam.” Bij de masters was Willy Peter ook al dolblij met zijn dagzege, de voorsprong op Patrick Vandebosch was ook iets groter dan in de vorige manches. “Met deze zege haal ik de eindwinst van het LCC binnen”, balde de Nederlands-Limburger de vuist. Simon Robben zette voor eigen club de wedstrijd bij de juniors naar zijn hand. Hij finishte met ruime boni op Thomas Pannemans, die stelselmatig verbetert maar al aan het zomerseizoen denkt, en Thomas Vanderheeren. “Ik was eigenlijk nog niet echt gerecupereerd van Hannuit”, vertelde Robben. “Ik vrees dat ik in Lanaken naast het podium zal vallen.”