Vier titels voor Limburgse atleten

Met vier keer goud, twee keer zilver en en drie keer brons stapten Limburgse atleten zondag negen keer op het erepodium van de Vlaamse indoorkampioenschappen alle categorieën in Gent. Jan Van den Broeck dook in de 800m met 1.48.08 ruim onder de limiet (1.48.22) voor het EK indoor in Belgrado.

Tobias Capiau won met 7m55 in het verspringen. Niels Pittomvils kwam in het polsstokspringen pas bij 5m00 in actie, voldoende voor goud. Ook Jorg Vanlierde bedwong 5m00, maar liet meer pogingen optekenen. Pittomvils werd ook nog derde in de 60m horden. Sander Maes pakte hier zilver. Maes evenaarde met 4m60 ook zijn indoorrecord polsstokspringen en won brons. In de finale van de 60m kregen Niels Theijs en Kobe Vleminckx allebei 6.93 achter hun naam. De fotofinish wees Theijs als winnaar aan.

Vrouwen

Bo Nijs werd tweede in het verspringen. Met 5m70 bij haar laatste beurt deed Nijs 4 cm beter dan Jolien Leemans. Die had bij haar eerste poging 5m66 laten optekenen. Maar het goud ging verrassend naar Eve Willems. De scholiere van Vilvoorde AC jumpte finaal naar 5m77. Hannelore Desmet bleef met 1m81 vier centimeter onder haar seizoensbeste en moest met de derde plaats vrede nemen. Hanne Maudens ging ook over 1m81, maar had daarvoor minder pogingen nodig. Anne Schreurs koos er voor om dit winterseizoen wat minder veldlopen te doen. De 24-jarige atlete uit As, die vorige zomer een steile opmars in de 1500m met een sterk persoonlijk record van 4.38.98 afrondde, snelde gisteren op diezelfde afstand naar een gouden 4.47.80.