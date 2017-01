“It ain't over till it's over”, stond op een spandoek waarmee de Lommelse fans hun team aanmoedigden voor de cruciale match tegen Union. Maar een bloednerveus United won weer niet en zonk nog wat dieper weg in het moeras. Van Imschoot hield na afloop - wat kon hij anders? - de waakvlam van de hoop levend: “Het kan nog. Wij moeten ons nu richten op Cercle Brugge.”

Lommel-Union was een kelderduel, waarin de amusementswaarde ondergeschikt was aan het resultaat. Zo weinig mogelijk weggeven en met een venijnig prikje de volle buit proberen te pakken, dat was de strategie. “Het was inderdaad een heel gesloten match”, vond Toon Lenaerts, die door de blessure van Cauwenberg weer in de ploeg kwam en op de linksachter goed zijn streng trok. “Maar toch hadden we in de eerste helft onze momenten weer. Ik denk aan dat doelpunt van Bertjens. Tijdens de pauze vernamen we in de kleedkamer dat er geen sprake was van buitenspel.”

Tja, zonder een heksenjacht te willen ontketenen op de 'mannen in het zwart', moeten we concluderen dat groenwit nog maar eens flagrant benadeeld werd. Want bij het afgekeurde doelpunt van Bertjens, op een doorgekopte bal van Deferm, stond bezoeker Kaminiaris duidelijk nog achter de spits van Lommel. En toen Bertjens even later in de zestienmeter het contact met Perdichizzi zocht en ook vond, kreeg hij prompt geel onder de neus geduwd. We hebben voor dergelijke fases even vaak een strafschop zien geven.

“Wat doe je eraan?”, schokschouderde Lenaerts. “Het is een beetje het verhaal van het hele seizoen. Maar we mogen ook niet alles op pech en op de arbitrage schuiven. We slagen er maar niet in om een wedstrijd over de streep te trekken. De gretigheid en vechtlust waren wel aanwezig.”

Dooie boel

Maar toch niet in vereiste mate. Hoewel er soms opstoten van adrenaline waren - omstreeks het uur pakte United drie gele kaarten in vijf minuten! - ontbraken tegen Union het heilige vuur en het geloof in eigen kunnen. Illustratief hiervoor was dat iedereen gelaten en op een afstandje stond toe te kijken toen Bertjens geel kreeg voor zijn (vermeende?) schwalbe. Geen enkel protest, dooie boel. Verder viel het gebrek aan efficiëntie ook nu niet weg te cijferen. Weinig of geen verdedigende bloopers dit keer, maar ook geen finesse op aanvallend vlak. Mits wat meer beheersing had De Bruyn een dot van een kans zelf kunnen afmaken, of Bertjens laten scoren. En toen Maletic diezelfde Bertjens een keer vogelvrij voor doel kon zetten, was zijn baltoets veel te hard. Dat zijn de details die dit seizoen het verschil maken tussen winnen en verliezen. Neven kon op de valreep met een acrobatische omhaal (lob van Aoulad) nog een punt redden, maar of dat voldoende is voor een 'mission impossible'???

SCHEIDSRECHTER: Smeets. LOMMEL: Bertrams, Goossens, Neven, Corstjens, Lenaerts, Gueroui, Deferm (85’ Schils), Molenberghs, Maletic (83’ Valcke), De Bruyn (70’ Gaethofs), Bertjens. UNION: Saussez, Mpati, Martens (82’ Neels), Perdichizzi, Kaminiaris, Massengo, Morren, Rajsel, Da Silva, Aguemon (79’ Fixelles), Aoulad. GELE KAARTEN: 37' Bertjens, 58' Gueroui, 59' Deferm, 63' Molenberghs, 75' Mpati, 89' Massengo, 92' Perdichizzi. TOESCHOUWERS: 1.000.