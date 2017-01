Hasselt imponeert met fenomenaal laatste kwart

Hasselt is met een tweede overwinning op rij volledig weg geklommen uit de degradatiezone. Tegen Kontich nam het een snelle start. Na een minder derde quarter waren Pauwels en Vanhove ijzersterk in Q4 en waren samen goed voor 25 van de 38 Hasseltse punten in die laatste tien minuten.

Hasselt nam een snelle start en liep Kontich van het veld (27-14). Met een betere defence en van achter de driepuntlijn naderden de Antwerpenaren tot op vier punten. Door de vele fouten van Kontich stond Hasselt regelmatig aan de vrijworplijn. Na de rust kwam het te slap uit de kleedkamer en maakte slechts twee punten in vijf minuten. Screurs kon met zeven punten op rij het verschil nog rechthouden, maar Kontich kwam opnieuw terug met driepunters en zette de bordjes gelijk. “We zijn onmiddellijk heel goed begonnen”, aldus Olivier Pauwels. “We lieten hun niet in de wedstrijd komen. Door die vroege voorsprong verloren we de focus na de rust en kwamen ze snel terug.” “We speelden snel zodat we langs alle kanten konden dreigen”, legt Vanhove uit. “Maar dan vielen we stil en lieten ons domineren in de rebound.” In een heel sterk laatste quarter sloegen Pauwels en Vanhove de bezoekers knock-out. In vier minuten maakte Hasselt 21 punten. Screurs bekroonde zijn mooie wedstrijd met de century. “Een heel sterke laatste tien minuten”, weet Pauwels. “De bal ging heel goed rond. Doordat we goed konden passen creëerden we de juiste openingen. Dat Geert en ik al jaren samen spelen helpt natuurlijk, maar we waren collectief sterk. We winnen twee keer op rij, maar elke match is belangrijk en we kunnen ook heel snel terug onderaan staan.”

Hard trainen

“Dat Oli terug fit is, is belangrijk want hij kan voor dreiging zorgen”, geeft Vanhove toe. “Ik zat niet goed in de wedstrijd. Toch keerde dat in het laatste quart. Het bewijs dat we een goede conditie hebben. Dat komt omdat we ook hard trainen.” “We beschikken over veel wapens in deze ploeg”, stelt Odell Hodge. “Ondank dat Alex (Beerten) ziek was, hebben enkele jongens zoals Achaaray, Brown en Dillen vandaag inside heel hard gewerkt. Ze blijven mij verbazen. In het derde quarter hadden we het moeilijk met de driepunters van Kontich, maar daarna liepen we hun van het veld in transitie. Je hebt de ervaring van Geert Vanhove nog altijd nodig. Hij had het aanvallend lange tijd moeilijk, maar verdedigend speelt hij net als de voorbije weken heel sterk. Het is niet de eerste keer dat we met twintig punten winnen, maar we zijn deze keer wel een volledige wedstrijd agressief blijven spelen. De tweede overwinning op rij is goed voor het vertrouwen. Vrijdag hebben we opnieuw een belangrijke wedstrijd tegen Sprimont. Een ploeg die ons moet liggen want we hebben er thuis ruim van gewonnen.”

QUARTERS: 30-19, 21-18 (51-37), 14-28 (65-65), 38-18. HASSELT: BLOEMEN 0+2, VANHOVE 8+17, SCREURS 15+7, MOENS 2+0, BROWN 4+10, Dillen 6+5, Van Becelaere 0+0, Reynders 3+3, Pauwels 5+8, Simons 0+0, Achaaray 8+0.