“Kick voor Helios in de titelstrijd”

De titelstrijd tussen VC Helios Zonhoven en VTI Hasselt gaat onverminderd voort in eerste landelijke A. Helios is opnieuw leider na een happening in hal Den Dijk. VTI bleek zonder zijn hoofdaanvaller Thieuke Thijs heel snel een vogel voor de kat. Maar Hasselt-coach Kris Vanrusselt gooit de handdoek nog niet.

Zonhoven sloeg staalhard toe: aanvallend met 36 treffers tegen slechts 17. Ook via 8 aces tegen 1. Glenn Evens liet de Helios-pass over aan Roy Vandereyt. “We kwamen nooit in het stuk voor,” gaf Benny Maesen toe. Kevin Theunis ontbond zijn duivels, libero Glenn Evers en hoekman Rein Evers deden Hasselt de rol lossen. Ook Van der Velden en Theunis losten hun greep niet.

“Heerlijke score,” lachte Kevin Theunis. “Dit is een forse nederlaag in het titelgevecht.” Coach Wim Baillien: “We hadden de koppen bij elkaar gestoken na twee nederlagen. Mijn spelers gingen door het vuur. Met een fantastisch resultaat.”

Tom Vandeput en Theunis stonden elk veertien keer aan het kanon.

SETS: 25-17 (22'), 25-20 (27'), 25-15 (24').HELIOS ZONHOVEN: Vandeput 14, Vandereyt 4, Evers 7, Perilleux 3, Van der Velden 7, Theunis 14. Libero: Evers. Kwam in: Cuppens 0. VTI HASSELT: Leenaers 4, Brepoels 3, Vanden Wyngaert 2, Hoeyberghs 6, Van Hest 6, Gemels 0. Libero: Maesen. Kwamen in: Steensels 6, Vandenreyt 0. SCHEIDSRECHTERS: Weyen en Berger.