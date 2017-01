Frituur Koffiehuis Pastabar ’t Hasselt

Bree - Langs de ’t Hasseltkiezel tussen Bree en Kinrooi kan je terecht in de nieuwe zaak van Rudy Van Bergen: onder één dak presenteert hij er een frituur, een koffiehuis en een pastabar.

Van Bergen kent het klappen van de zweep: hij heeft 35 jaar ervaring in de horeca en baatte lange tijd onder meer een frituur en een broodjeszaak uit in het Genkse. “We besloten in eerste instantie om het wat kalmer aan te gaan doen”, vertelt Rudy. “Zo kwamen we hier in de rustige leefomgeving van ’t Hasselt terecht. Met dit pand in onze achtertuin konden we toch niet aan de weerleiding weerstaan om hier een nieuwe zaak te beginnen. Dat werd dus dit horecapand waar je zowel voor een friet, koffie met gebak als de meest uiteenlopende pasta’s terechtkan. Het bereiden van uitgebreide schotels -onder meer met stoofvlees- en pastabereidingen zijn onze grote specialiteit.” In de sfeervol ingerichte zaak is plaats voor 50 couverts. Buiten sluit een terras met ruim 100 zitplaatsen aan op de zaak. “We liggen hier in een echt fietsparadijs”, vervolgt Van Bergen. “Vlak in de buurt ligt trouwens een fietsknooppunt. In de zomertijd willen we de kaart van rustplaats op het fietsroutenetwerk zeker uitspelen.”

Open van dinsdag tot en met donderdag en op zondag van 11 tot 21 uur.

Op vrijdag en zaterdag van 11 tot 22 uur. Maandag gesloten.

’t Hasseltkiezel 19A in Bree. Bestellingen: 089/20.60.60.

Alle info: www.frituurthasselt.be.