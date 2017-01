Limburgse single ouder dan 40? Dan vind je nieuwe vrienden dankzij deze website

Alleenstaande 40-plussers die niet op zoek zijn naar een relatie maar naar gelijkgestemden om samen leuke dingen te doen. Dat is de doelgroep van Click4friends, een website die singles in de Nederlands-Belgische grensstreek samenbrengt om te wandelen, te bowlen of taarten te bakken. Het concept slaat aan. “Zelfs huisartsen en psychologen verwijzen mensen door naar ons”, zegt oprichter John Aretz.