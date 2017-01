Hasselt -

In de Muziekodroom in Hasselt gingen zo’n 1.500 feestvierders uit de bol tijdens Modfest. Dat was aan z’n 16e editie toe en is zowat het oudste dancefestival van Limburg. Al gaat Modfest veel ruimer dan house en techno. Zo was er zelfs een discozaal en gaf ook funksensatie Delv!s het beste van zichzelf.