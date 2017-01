Moskee in Texas gaat in de vlammen op na ‘moslimban’ VS

Een moskee in Victoria in de Amerikaanse staat Texas is afgelopen weekend afgebrand. Dat gebeurde enkele uren nadat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod uit zeven moslimlanden had uitgevaardigd.

De brand werd rond 2 uur ’s nachts opgemerkt door een werknemer van een winkel aan de overkant van de moskee. Hij verwittigde de hulpdiensten, maar de vlammen sloegen intussen al uit het dak van de moskee.

Foto: AP

De imam van de moskee sluit niet uit dat er kwaad opzet in het spel is. De brand kwam er een aantal uur nadat president Trump een decreet had ondertekend dat bepaalde dat inwoners van 7 moslimlanden voorlopig niet meer naar de VS mogen reizen. Bovendien was het alarm van de moskee op inactief gezet, zegt de imam. De deursloten waren volgens de imam ook opengebroken.

Daarnaast is het ook niet de eerste keer dat lokale moskeeën in het zuidelijke en overwegend conservatieve Texas geviseerd worden. Begin januari brandde er ook al een moskee uit in Austin. Eeen paar dagen geleden werd er nog ingebroken in de moskee van Shahid Hashmi.

Of de brand in de moskee in Victoria in Texas ook echt een gevolg is van kwaad opzet, zal onderzoek nog moeten uitwijzen. Volgens de brandweer is het nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.