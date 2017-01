Meisje (18) dat het gezicht werd van de hongersnood in een van de armste landen ter wereld is aan de beterhand

Ze werd het gezicht van de hongersnood die Jemen keihard treft: de 18-jarige Saida Ahmad Baghili. Foto’s van de jonge vrouw die vel over been was, gingen de wereld rond. Nu is ze aan de beterhand, ook al moet ze nog een lange weg afleggen.

De beelden van Saida gingen door merg en been. Hoewel het om schokkende foto’s ging, hadden ze toch ook één positief effect: de ogen van de wereld werden voor even op de humanitaire crisis in Jemen gericht.

Weken nadat Saida op sterven na dood was en in een hospitaal werd opgenomen, gaat het al iets beter met het 18-jarige meisje, ook al kan ze nog altijd nauwelijks spreken en is het bijzonder moeilijk voor haar om te eten.

Dat ze niet goed kan eten, heeft te maken met een ziekte waarvan de dokters nog altijd niet goed weten wat het juist is of wat de oorzaak ervan is. “Haar gezondheid moet blijven opgevolgd worden. Hoe ze er nu aan toe is, is waarschijnlijk chronisch. En ook haar beendergestel blijft heel fragiel, doordat ze al aan honger leed toen ze groeide”, zegt dokter Wasi al-Zakari van het ziekenhuis in Sanaa.

Saida toen ze in oktober 2016 naar het hospitaal werd gebracht Foto: Reuters

Intussen weegt Saida 16 kilogram. Dat is nog altijd extreem weinig, maar het is wel al 5 kg meer dan toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis. “Ze eet voorlopig enkel nog maar vloeibaar medisch voedsel”, zegt haar vader aan Reuters. “Vroeger kon ze nog sappen en melk drinken, nu gaat dat niet. We weten niet of en wanneer ze echt zal herstellen.” Volgens de dokters is de weg die Saida nog moet afleggen lang, maar gaat het voorlopig de goede kant uit.

Op recente foto’s van de jonge vrouw kan je alleszins zien dat ze nog steeds extreem weinig weeg, maar dat ze er al een pak beter aan toe is dan in oktober 2016:

Saida kan weer lachen, ze weegt een aantal kilo’s meer en is aan de beterhand Foto: Reuters

Saida is aan de beterhand Foto: Reuters video

Saida is aan de beterhand, als is de weg die ze moet afleggen om weer helemaal in orde te zijn nog lang. Foto: Reuters Video

Burgeroorlog

Saida is een van de duizenden slachtoffers van de burgeroorlog in Jemen. Sinds 2012 is er een bloedig conflict aan de gang in het straatarme Jemen. Verschillende groepen vechten er tegen elkaar. Zo vechten de Houthi’s, die gesteund worden door Iran (de aartsvijand van de Arabieren) tegen de regering. De regering wordt dan weer gesteund door Saoedi-Arabië en acht andere Arabische landen. Die voeren daarom sinds 2015 luchtaanvallen uit op Jemen, vooral op gebieden van de Houthi’s, maar ook de rest van het land lijdt eronder. De voorbije 20 maanden werd zowat alles vanuit de lucht kapot gebombardeerd door de Saoedische coalitie.

Maar ook voor die oorlog was er al een humanitaire crisis aan de gang in het land. Duizenden mensen lijden er honger. Intussen hebben al 2,5 miljoen kinderen in Jemen last van diarree, zo blijkt uit cijfers van Unicef. En steeds meer mensen raken ondervoed in het land: bijna de helft van de 28 miljoen inwoners heeft honger. En anderhalf miljoen kinderen zijn ondervoed. Daardoor heeft intussen ongeveer de helft van de Jemenitische kinderen onder de 5 jaar een groeistoornis, zo blijkt uit gegevens van de Verenigde Naties.