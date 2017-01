Veertig strijders Al-Qaeda, maar ook vrouwen en kinderen, gedood bij eerste Amerikaanse luchtaanval onder president Trump

Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger op terreurgroep Al-Qaeda in Jemen is zaterdag een Amerikaanse soldaat gesneuveld en zijn drie andere soldaten gewond geraakt, zo heeft het Amerikaanse leger zondag bekendgemaakt, zeggend dat veertien strijders van de jihadistische groep gedood werden.

Een plaatselijke Jemenitische functionaris zei dat minstens 41 leden van Al-Qaeda gedood werden, onder wie leiders van de groep, en dat ook acht vrouwen en acht kinderen omkwamen.

Volgens inwoners lieten zondag drie stamhoofden het leven bij een aanval met Apache-helikopters. De helikopters van het Amerikaanse leger zouden zondagmorgen huizen in de stad Rada, in de zuidelijke provincie Al Bayda, beschoten hebben. Een woordvoerder van de provincie, Aref al-Amri, meldde dat “een nog niet bekend aantal burgers, onder wie vrouwen en kinderen”, gedood werden bij het bombardement.

Het bombardement was het eerste militaire optreden van de VS in Jemen onder het presidentschap van Donald Trump.