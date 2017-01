Bestel je een pakje frieten in een Japanse McDonald’s, dan kan je nog tot in februari gaan voor gekrulde exemplaren. Niet om een bepaalde reden, gewoon omdat het kan. De snacks levert leuke kiekjes op sociale media op.

De gekrulde frietjes zijn iets pikanter dan de rechte exemplaren van bij ons, maar combineren even goed met de rest van een menu. Het is niet de eerste keer dat de gekrulde frieten opduiken in Japan. In 2015 waren ze al eens een maand verkrijgbaar.



Een foto die is geplaatst door Gyeongyang Kang (@provesoul) op 30 Dec 2015 om 9:58 PST

Een foto die is geplaatst door Brent (@xephyrus180) op 29 Jan 2017 om 2:21 PST