Evi Van Acker als tweede naar medaillerace in WB zeilen Miami

Evi Van Acker staat zaterdag na afloop van de negende en tiende regatta op de Wereldbeker zeilen in het Amerikaanse Miami met 42 punten achter haar naam op de tweede plaats.

Na een mindere dag zette de 31-jarige Van Acker zaterdag met een zege en een tweede stek opnieuw goeie prestaties neer. De Griekse Vasileia Karachaliou moest daar echter niet voor onderdoen en blijft met enkel nog de medaillerace voor de boeg met 26 punten stevig aan de leiding.

Emma Plasschaert finishte in de negende en tiende regatta respectievelijk op de elfde en de achtste plaats en mag met 120 punten als zesde starten in de medalrace. Maité Carlier werd met 172 punten achttiende en is uitgeschakeld.

De regatta in Miami is de eerste Wereldbekermanche van het seizoen. Nadien volgen nog afspraken in het Franse Hyères (23 april-1 mei) en het Spaanse Santander (4-11 juni).

Laser Radial (na 10 regatta’s):

1. Vasileia Karachaliou (Gri) 26

2. Evi Van Acker (Bel) 42

3. Mathilde de Kerangat (Fra) 59

...

6. Emma Plasschaert (Bel) 120

18. Maité Carlier (Bel) 172

Laser (na 10 regatta’s):

1. Jean-Baptiste Bernaz (Fra) 66

...

21. Wannes Van Laer (Bel) 195

25. Sam Vandormael (Bel) 214

40. William De Smet (Bel) 286

49er (na 13 regatta’s):

1. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (GBr) 60

...

13. Yannick Lefèbvre/Tom Pelsmaekers (Bel) 134

20. Levi Slap/Joachim Dhondt (Bel) 189

Nacra 17 (na 13 regatta’s):

1. Ben Saxton/Nicola Groves (GBr) 39

...

9. Henri Demesmaeker/Dominique Ampe (Bel) 107

10. Alec Bagué/Isaura Maenhaut (Bel) 112