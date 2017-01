Unieke beelden: (klein)kinderen Trump tonen het Witte Huis

De familie Trump geeft via sociale media een unieke inkijk in het Witte Huis, zoals het er nu uitziet met zijn nieuwe bewoners. De president zijn kinderen hebben in enkele Instagramposts getoond hoe ze hun eerste week doorbrachten in het historische gebouw.

De meeste van Trump zijn (klein)kinderen zijn nu even op vakantie in het Witte Huis. Enkel de president zelf blijft er wonen. Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner, die aangesteld is als presidentieel adviseur, zijn wel verhuisd naar Washington om dichterbij te kunnen zijn, aangezien zij ook een grote rol zullen opnemen tijdens zijn regering.

Melania Trump zal voorlopig over en weer reizen tussen het Witte Huis en waar ze nu woont, in New York. Dat is ongewoon, maar het heeft vooral te maken met hun tienjarige zoon Barron. Die gaat immers nog in Manhattan in New York naar school en de twee zullen zich pas bij de president voegen, als hun 10-jarige zoon zijn schooljaar heeft afgerond.