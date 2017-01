Kent u hem nog? Oude bekende schiet zijn land naar halve finales Afrika Cup

Bance Goal went straight through the wall. superb pic.twitter.com/kWNpeKEX7P

Burkina Faso heeft zich zaterdag voor de halve finales van de Afrika Cup geplaatst. Tunesië moest het onderspit delven met 2-0. De score werd geopend door een oude bekende van de Belgische competitie. Aristide Bancé knalde zijn ploeg met een vrije trap op voorsprong.

Het was na 77 minuten dat Aristide Bancé, in een ver verleden nog spits bij Lokeren en Germinal Beerschot, mocht invallen van Burkina Faso-bondscoach Paulo Duarte. Amper vier minuten later zorgde de 32-jarige Bancé al voor de openingstreffer door een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied binnen te schieten. Toen de Tunesische doelman Aymen Mathlouthi ook nog eens aan het blunderen ging, kon Préjuce Nakoulma met de 2-0 alle twijfels wegnemen.

Burkina Faso zal volgende week woensdag strijden om een plaats in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko, die zondagavond hun kwartfinale afwerken. Burkina Faso behaalde in 2013 zijn eerste finaleplaats ooit in de Africa Cup onder leiding van de toenmalige bondscoach Paul Put. Het verloor de finale met 1-0 tegen Nigeria.

In de tweede kwartfinale staan Senegal en het Kameroen van bondscoach Hugo Broos zaterdagavond tegenover mekaar.